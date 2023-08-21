МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Сбербанку, просившему арестовать 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих компании Glencore Group Funding Limited (ОАЭ) или иной компании группы Glencore, следует из опубликованного определения суда. Суд отказал экс-жене основателя Natura Siberica в правах на доли в юрлицах

Крупнейший российский банк запрашивал эти обеспечительные меры в деле по своему иску к международным трейдерам Viterra Limited и Glencore International AG и еще пяти связанным с Glencore компаниям – британским Glencore PLC, Glencore UK Ltd, нидерландским Renaisco B.V. и Rambero Holding AG и Glencore Group Funding Limited.

Третьими лицами привлечены Glencore Energy UK Ltd, ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (Ростов-на-Дону), московское ООО "МЗК Экспорт" и швейцарская трейдинговая компания "Сбера" — Sber Trading Swiss AG.

В определении суда уточняется, что Сбербанк в этом иске требует обязать компанию Glencore PLC раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах. Также он требует взыскать с ответчиков около 114,8 миллиона евро (более 11,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков путем обращения взыскания на ценные бумаги. Речь идет об акциях "Эн+ Груп" (10,55%) и "Роснефти" (0,57%), принадлежащих Glencore Group Funding Limited или иной компании, входящей в группу Glencore, а также о 100% долей ООО "МЗК Экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов", принадлежащих Renaisco.

Отказывая в принятии обеспечительных мер в отношении пакета акций "Роснефти", суд указал, что "заявитель документально не подтвердил, что непринятие заявленных им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб заявителю".

Арбитражный суд Москвы в феврале по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Glencore – одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.