МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник растет более чем на 1% на фоне дешевеющего рубля, растущей нефти и отдельных корпоративных историй, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Цены на нефть несколько ускорили рост

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.29 мск повышался на 1,15%, до 3146,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1055,01 пункта. Доллар растет к рублю на 16 копеек, до 93,91 рубля.

Октябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 1,05%, до 85,69 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают возобновившееся ослабление рубля, рост цен на нефть, которые вновь превысили отметку 85 долларов за баррель марки Brent, а также некоторая стабилизация ситуации на зарубежных биржах после заметного снижения на прошлой неделе", — отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

"Российский рынок открыл новую неделю почти однопроцентным гэпом вверх, в моменте достигнув уровня 3144 в отсутствие явных негативных новостей и умеренного ослабления рубля. Тем не менее, инвесторы явно предпочитают фокусироваться на отдельных историях, нежели покупать широким фронтом и практически все растущие истории сегодня связаны либо с предстоящими дивидендными выплатами, либо с предстоящим выходом отчетности", — говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Так, в нефтегазовом секторе среди предпочтений инвесторов выделяются бумаги "Новатэка" (+1,51%), что обусловлено объявлением о заседании совета директоров компании на этой неделе и рекомендациями дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года, замечает Фетисов.

"По итогам перовго полугодия компания получила прибыль на акцию в размере 52,08 рубля, что предполагает минимальный размер дивидендов, согласно дивполитике, на уровне 26 рублей или 1,5% дивидендной доходности. Не слишком много, чтобы стимулировать существенный рост акций, тем не менее, дивиденды не являются определяющим фактором инвестиционной привлекательности этой бумаги", — добавляет он.

В лидерах роста – акции "Ренессанс страхования" (+7,43%), НМТП (+6,56%), "Совкомфлота" (+4,66%), расписки "Европейского медицинского треста" (+4,31%), акции "Эн+ Групп" (+3,99%), а также расписки HeadHunter (+3,25%), акции ПИКа (+3,23%), расписки VK (+3,12%) и акции "Газпром нефти" (+2,97%).

Рост Noventiq (+3,75%) обусловлен заявлением ПАО "Софтлайн" о намерении провести прямой листинг на Мосбирже и начать процедуру обмена гдр Noventiq на акции российской компании, обращает внимание Фетисов.

В лидерах снижения – акции РКК "Энергия" (-20,4%), "Алросы" (-1,6%), банка "Санкт-Петербург" (-1,01%), Московской биржи (-0,94%) и акции "Полюса" (-0,84%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодняшний день в мире будет довольно слабо насыщенным в информационном плане, поэтому индекс Мосбиржи имеет все шансы завершить текущую сессию в неплохом плюсе. При этом нельзя исключать частичной фиксации прибыли игроками к окончанию торгов", — считает Додонов из "Финама".

Если нефтяные цены не перейдут к активному снижению, а рубль — к укреплению, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит повышаться с ближайшей целью в районе полуторалетней вершины 3226 пунктов, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".