2023-08-22T16:36:26+03:00
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2023-08-22T16:36:26+03:00
2023
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Акции "Лукойла" сильно выросли, обновив максимум 2022 года
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Акции "Лукойла" подскочили почти на 6%, достигнув 6637,5 рубля – максимума с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. К 16.31 мск бумаги крупнейшей российской... ПРАЙМ, 22.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили почти на 6%, достигнув 6637,5 рубля – максимума с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.
К 16.31 мск бумаги крупнейшей российской частной нефтяной компании немного замедлили рост и дорожали на 5,1% — до 6587 рублей.
Взлет котировок произошел на фоне сообщений в СМИ, что компания хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Ранее такой выкуп уже провел ритейлер "Магнит".