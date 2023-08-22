МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили почти на 6%, достигнув 6637,5 рубля – максимума с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Акции перестали ходить следом за рублем

К 16.31 мск бумаги крупнейшей российской частной нефтяной компании немного замедлили рост и дорожали на 5,1% — до 6587 рублей.

Взлет котировок произошел на фоне сообщений в СМИ, что компания хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Ранее такой выкуп уже провел ритейлер "Магнит".