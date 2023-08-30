2023-08-30T18:59:04+03:00
2023-08-30T18:59:04+03:00
2023-08-30T18:59:04+03:00
2023
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СМИ: китайский Hozon Auto привлек около миллиарда долларов инвестиций
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Китайский автопроизводитель Hozon Auto привлек 960 миллионов долларов в ходе pre-IPO и планирует получить еще 1 миллиард долларов с выходом на биржу, сообщает газета South China... ПРАЙМ, 30.08.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Hozon Auto привлек 960 миллионов долларов в ходе pre-IPO и планирует получить еще 1 миллиард долларов с выходом на биржу, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
На стадии подготовки к проведению первичного публичного размещения акций (pre-IPO) китайский автопроизводитель Hozon, специализирующийся на электромобилях, получил 960 миллионов долларов (7 миллиардов юаней). Это первое привлечение дополнительного капитала с прошлого года. В перспективе Hozon Auto планирует привлечь еще 1 миллиард долларов (7,3 миллиардов юаней) в ходе IPO на гонконгской бирже.
Со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, издание SCMP пишет, что Hozon Auto планирует использовать полученные инвестиции для выхода на международный рынок, в частности на рынок Юго-Восточной Азии.
"Фандрайзинг имеет большое значение для китайских стартапов в области электрических автомобилей, потому что большинство из них – убыточные", – цитирует газета профессора Научно-технического колледжа Хуанхэ Дэвида Чжана.
Ранее СМИ сообщали, что в июне китайский автопроизводитель поставил электрокроссовер Hozon Neta U в Россию. Автодилеры предлагали цену от 4,5 миллионов рублей.