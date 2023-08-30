МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Hozon Auto привлек 960 миллионов долларов в ходе pre-IPO и планирует получить еще 1 миллиард долларов с выходом на биржу, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 1,5 миллиарда рублей

На стадии подготовки к проведению первичного публичного размещения акций (pre-IPO) китайский автопроизводитель Hozon, специализирующийся на электромобилях, получил 960 миллионов долларов (7 миллиардов юаней). Это первое привлечение дополнительного капитала с прошлого года. В перспективе Hozon Auto планирует привлечь еще 1 миллиард долларов (7,3 миллиардов юаней) в ходе IPO на гонконгской бирже.

Со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, издание SCMP пишет, что Hozon Auto планирует использовать полученные инвестиции для выхода на международный рынок, в частности на рынок Юго-Восточной Азии.

"Фандрайзинг имеет большое значение для китайских стартапов в области электрических автомобилей, потому что большинство из них – убыточные", – цитирует газета профессора Научно-технического колледжа Хуанхэ Дэвида Чжана.

Ранее СМИ сообщали, что в июне китайский автопроизводитель поставил электрокроссовер Hozon Neta U в Россию. Автодилеры предлагали цену от 4,5 миллионов рублей.