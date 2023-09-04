МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на 0,7%, преодолевая отметку в 3250 пунктов по индексу Мосбиржи, — максимум с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Рубль немного снижается к доллару при отсутствии изменений к другим валютам

Индекс Мосбиржи к 11.30 мск растет на 0,7%, до 3254,12 пункта — максимума с 21 февраля 2022 года; долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1061,48 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время умеренно снижается — на 0,27%, до 88,3 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок в отсутствие новостей оказываются акции Ашинского металлургического завода (+18,08%), Globaltruck (+6,09%), "Соллерса" (+5,78%), "Русснефти" (+5,1%), "Распадской" (+3,49%) и "Русала" (+2,91%).

Снижаются в цене расписки Noventiq (-0,75%), Европейского медицинского центра (-0,22%), акции "Совкомфлота" (-0,16%) и "Фосагро" (-0,1%).

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что рынок вырастет по итогам сегодняшних торгов и останется выше отметки в 3250 пунктов. Поддержкой для роста, по их мнению, должен выступить стабильный внешний фон, слабеющий рубль, а также акции нефтяных компаний, которые будут отыгрывать рост цен на нефть в пятницу.