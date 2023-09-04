МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций плавно ускоряет темы роста во второй половине торгов понедельника и повышается почти на 1% на позитивном внешнем фоне, слабом рубле и отложенном спросе, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Бензин Аи-95 продолжил бить рекорды на российской бирже

Индекс Мосбиржи к 15.07 мск растет на 0,96%, до 3262,4 пункта — максимума с 21 февраля 2022 года; долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1061,38 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время почти не меняется, понижаясь на символические 0,06%, до 88,51 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы усилили подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают в целом достаточно оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, в том числе после объявленных на прошлой неделе китайскими властями мер поддержки экономики. Помимо этого, продолжил ослабление курс рубля", — говорит Игорь Додонов из "Финама".

Дополнительную поддержку росту сегодня оказывает отложенный спрос на бумаги, сформировавшийся в пятницу из-за опасений инвесторов реализации каких-либо рисков на выходных, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста капитализации в отсутствие новостей оказываются низколиквидные акции Ашинского металлургического завода (+14,48%), а также расписки "Русагро" (13%).

Также существенно дорожают расписки VK (+3,89%), акции "Соллерса" (+6,86%), "Русала" (+3,41%) и "Русснефти" (+4,71%).

"Глава "Русснефти" Евгений Толочек ранее в сентябре сообщил, что компания продолжает вести высокоэффективное бурение, а после периода жесткой экономии в начале года прогнозы на вторую половину текущего года оптимистичные в связи с нормализацией дисконта между марками Brent и Urals", — напомнила Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

А бумаги VK дорожают на благодаря объявлению о выходе из бета-версии и официальном запуске видеоплатформы "VK Видео", которая должна увеличить доходы компании от рекламы — таково мнение Владимира Чернова из Freedom Finance Global. Рубль немного снижается к доллару при отсутствии изменений к другим валютам

Снижение котировок демонстрируют расписки "Циана" (-0,65%), акции "Юнипро" (-0,27%), расписки Noventiq (-0,26%) и "Эталона" (-0,19%).

ПРОГНОЗЫ

"Учитывая довольно спокойный ход торгов в мире на фоне биржевого выходного в США, российские акции имеют все шансы завершить в неплохом плюсе сегодняшние торги. Хотя нельзя исключать некоторой фиксации прибыли ближе к концу сессии", — полагает Додонов.

По мнению Чернова, торги понедельника индекс Мосбиржи закроет в рамках диапазона 3200-3290 пунктов, РТС — 1035-1075 пунктов.

Что касается более длинного горизонта, то, как считает Александр Фетисов из Россельхозбанка, в течение сентября индекс Мосбиржи может преодолеть отметку в 3300 пунктов.