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Акции на Мосбирже растут на старте торгов пятницы
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Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,58%, до 3187,42... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,58%, до 3187,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1020,45 пункта.