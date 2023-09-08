МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Распродажа в акциях

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,58%, до 3187,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1020,45 пункта.