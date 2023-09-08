МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешёл к падению после некоторого роста в самом начале торговой сессии пятницы, чему в том числе способствует удешевление нефти, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Фондовые индексы Европы снижаются вслед за США

Индекс Мосбиржи к 12.38 мск снижается на 1,14%, до 3133,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,45%, до 1009,52 пункта. В четверг индекс Мосбиржи опустился на 2,35%, РТС — на 2,36%. При этом в первые минуты торгов пятницы индикаторы прибавляли более 0,5%. Дешевеют бумаги "Аэрофлота" (-2,4%), "Русагро" (-2,3%), Fix Price (-2,1%). Прибавляют в цене бумаги "Русгидро" (+0,3%), "Соллерса" (+3,8%).

Сегодня в пользу продолжения продаж говорит нефть, которая с утра ушла под ключевую отметку 90 долларов за баррель марки Brent, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако ближе ко второй половине дня можно ожидать небольшого отскока. Спекулянты начнут прикрывать "шорты" перед выходными, а оптимисты – покупать бумаги в расчете на традиционный рост рынка в понедельник. К этому стоит добавить, что индекс Мосбиржи технически близок к линии поддержки восходящего тренда от середины февраля. Здесь также имеет смысл спекулятивно покупать в расчете на отскок рынка", — добавляет он.

"Не исключаем попыток инвесторов начать покупать подешевевшие акции, но в целом у нас консервативный взгляд на рынок, так как техническая картина ухудшается. Более вероятно, что индекс сегодня продолжит снижаться. К окончанию вечерней сессии имеет смысл рассмотреть возможность открытия длинных позиций (купить в надежде на рост). Зачастую именно в понедельник российский рынок растёт", — согласны и аналитики Промсвязьбанка.

Между тем риск повышения ключевой ставки ЦБ РФ никуда не делся, так же как и рост привлекательности безрисковых вложений, поэтому следующая неделя может быть очень "слабой" для рынка акций, считает Антонов.