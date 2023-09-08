МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно замедлил свое снижение, достигавшее 1,73%, и во второй половине пятницы снижается примерно на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Цена дизеля на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

Индекс Мосбиржи к 15.07 мск понижается на 0,41%, до 3156,17 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,06%, до 1014,66 пункта. При этом максимально в ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи падал на 1,73%, до 3114,39 пункта, долларовый РТС — на 1,23%, до 1001,54 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,81%, до 90,65 доллара за баррель.

"Открывшись вверх, российский рынок быстро вернулся к активному снижению, вновь переписав двухнедельный минимум. Давление на индекс Мосбиржи оказало резкое укрепление рубля. Тем не менее фондовый индикатор после кратковременной просадки сумел перейти к консолидации и коррекционным попыткам. Дополнительным негативом остается большая геополитическая неопределенность, увеличивающая актуальность фактора пятницы. Многие воздерживаются от покупок акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Зарина Саидова из "Финама" также отметила, что внешний фон для торгов в России в пятницу сложился неблагоприятный — на зарубежных фондовых площадках сегодня господствуют медвежьи настроения.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.07 мск снижались акции "Самолета" (-2,34%), "Селигдара" (-1,94%), "Газпром нефти" (-1,77%), "Сегежи" (-1,71%), "Аэрофлота" (-1,55%) и "Новатэка" (-1,19%).

"В лидерах падения оказались бумаги компаний, для которых неблагоприятны ожидаемое рынком повышение ставки ЦБ и последующее за этим укрепление рубля. Для "Сегежи" это будет означать снижение экспортной выручки в рублевом эквиваленте. Секторы электроэнергетики и авиаперевозок традиционно сильно закредитованы, а ужесточение монетарной политики ведет к удорожанию обслуживания займов. Для "Аэрофлота" дополнительным негативным фактором является рекордный рост цен на авиакеросин", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах роста оказались акции "Соллерса" (+5,04%), "Инарктики" (+3,04%), обыкновенные (+2,85%) и привилегированные (+2,04%) акции "Ростелекома", а также расписки X5 Retail Group (+1,34%).

ПРОГНОЗЫ

"Если опасения реализации каких-либо рисков на выходных не оправдаются, а в понедельник нефть продолжит повышаться, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению с ближайшей целью в районе 3200 пунктов. При этом рубль не должен слишком быстро дорожать, что будет препятствовать отскоку фондового индикатора", — считает Бабин.

Сегодняшние торги, по мнению Чернова, индекс Мосбиржи завершит в пределах диапазона 3070-3220 пунктов, РТС — в диапазоне 990-1025 пунктов.