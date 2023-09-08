МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил неделю снижением на 2,7%, а в основные торги пятницы потерял 0,8% на фоне укрепления рубля и приближения выходных, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,83%, до 3142,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1012,4 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,74%, РТС — на 4,08%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent к закрытию основных торгов повышался на 0,86%, до 90,69 доллара за баррель.

"Российский рынок акций попытался начать торги пятницы с отскока, однако индекс Мосбиржи быстро опустился в красную зону и большую часть дня провел в умеренном минусе. Рубль проявлял склонность к укреплению, а фактор приближения выходных еще больше охладил интерес покупателей. Также отметим, что поднявшаяся доходность облигаций смещает фокус внимания многих инвесторов на долговой рынок", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Евгений Линчик из УК "Первая" полагает, что российский рынок акций снизился по итогам недели на фоне негативной динамики на глобальных рынках, а также в преддверии заседания ЦБ, назначенного на следующую пятницу, 15 сентября.

"Ориентируясь на динамику облигационного индекса RGBI, можно предположить, что рынки закладывают очередное повышение ключевой процентной ставки", — отмечает Линчик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к закрытию основных торгов снизились привилегированные акции "Мечела" (-3,67%), акции "Селигдара" (-3,17%), акции "Сегежи" (-2,56%), ФСК "Россети" (-2,55%), акции "Аэрофлота" (-2,4%) и "Полюса" (-2,26%).

В лидерах роста по итогам основной торговой сессии оказались акции "Соллерса" (+4,49%), "Инарктики" (+3,15%), расписки "Русагро" (+1,88%), обыкновенные (+1,64%) и привилегированные (+1,05%) акции "Ростелекома" и привилегированные акции "Транснефти" (+1,28%).

"Скорее всего, рост (бумаг "Ростелекома" — ред.) связан с появившимися сегодня в СМИ сообщениями о том, что директива правительства РФ, разрешающая "Ростелекому" выплатить дивиденды за 2022 год, находится на согласовании в кабинете министров и будет обнародована в ближайшее время", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"Поворотным моментом может стать понедельник, когда обычно реализуется отложенный с конца предыдущей недели спрос. Кроме того, в этот день тяжеловес Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за август 2023 г. Выхода важной макростатистики в этот день не ожидается. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 11 сентября – 3125-3250 пунктов", — говорит Бахтин.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка полагает, что в понедельник мы увидим рост рынка с его последующим сползанием под отметку 3100 пунктов ближе к пятнице, когда состоится заседание Банка России по ключевой ставке.