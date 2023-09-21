МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) проведет вторичное публичное размещение акций (SPO) на Мосбирже, предложив порядка 15 миллионов акций, или 1,5% от их общего количества, по цене от 205 до 235 рублей за штуку, сообщила компания. ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций

"Трубная металлургическая компания", ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК, в рамках которого основным акционером компании ООО "ТМК Стил Холдинг" будут предложены к приобретению принадлежащие ему акции компании", — говорится в релизе ТМК.

По сообщению компании, период сбора заявок на участие в SPO продлится "с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера".

"В рамках SPO акционер, ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акциями ТМК), предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере порядка 15 миллионов акций, что составляет 1,5% от общего количества акций компании. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну акцию", — добавила компания. Итоговая цена одной акции будет установлена не позднее 29 сентября.

Торги акциями ТМК в среду закрылись по цене 227,98 рубля.

Компания рассчитывает, что вторичное размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на рынке за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. "Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской биржи", — считают в ТМК. Правительство допустит на рынки новых участников торгов

Компания также сообщила, что после завершения размещения она проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене SPO.

"Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке и денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения акционером всего дополнительного выпуска акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права", — сказано в релизе ТМК.

"Путем участия в дополнительной эмиссии акций акционер передаст компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, за вычетом расходов на организацию предложения", — уточнила компания.

По ожиданиям ТМК, привлеченные средства (за вычетом расходов на организацию дополнительного выпуска акций) будут направлены на снижение долговой нагрузки и другие корпоративные цели.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. ТМК объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом.