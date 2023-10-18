МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, поднявшись выше 7525 рублей на дивидендных новостях, и затем немного откатились, следует из динамики торгов на Мосбирже. На мировых рынках акций преобладают осторожные настроения

К 15.33 мск акции "Лукойла" росли на 1,5%, до 7497 рублей и уже подскакивали до 7535 рублей — нового исторического максимума. Предыдущий исторический максимум был установлен 26 октября 2021 года на уровне 7525 рублей.

Ранее "Лукойл" сообщил, что совет директоров компании 26 октября рассмотрит рекомендацию о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года.