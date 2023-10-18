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2023
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Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
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Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, поднявшись выше 7525 рублей на дивидендных новостях, и затем немного откатились, следует из динамики торгов на Мосбирже. К 15.33... ПРАЙМ, 18.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, поднявшись выше 7525 рублей на дивидендных новостях, и затем немного откатились, следует из динамики торгов на Мосбирже.
К 15.33 мск акции "Лукойла" росли на 1,5%, до 7497 рублей и уже подскакивали до 7535 рублей — нового исторического максимума. Предыдущий исторический максимум был установлен 26 октября 2021 года на уровне 7525 рублей.
Ранее "Лукойл" сообщил, что совет директоров компании 26 октября рассмотрит рекомендацию о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года.