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"СПБ Биржа" приостановила торги иностранными акциями
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"СПБ биржа" остановит торги иностранными и российскими акциями на 3 ноября, возможно возобновит их 6 ноября, указано в сообщении торговой площадки. Минфин США ранее 2 ноября... ПРАЙМ, 02.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" остановит торги иностранными и российскими акциями на 3 ноября, возможно возобновит их 6 ноября, указано в сообщении торговой площадки.
Минфин США ранее 2 ноября включил "СПБ биржу" в санкционный список, ее акции на Мосбирже упали на 19 процентов.
"СПБ биржа" информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут", — указано в публикации.
Отмечается, что инвесторов и участников торгов уведомят на официальном сайте СПБ биржи о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения сделок.