МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" остановит торги иностранными и российскими акциями на 3 ноября, возможно возобновит их 6 ноября, указано в сообщении торговой площадки. Курс юаня на московской бирже упал впервые с 11 июля

Минфин США ранее 2 ноября включил "СПБ биржу" в санкционный список, ее акции на Мосбирже упали на 19 процентов.

"СПБ биржа" информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут", — указано в публикации.

Отмечается, что инвесторов и участников торгов уведомят на официальном сайте СПБ биржи о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения сделок.