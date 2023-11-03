МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в октябре вырос на 27,9% по отношению к сентябрю и на 25,2% — к октябрю прошлого года, до 3,09 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ Биржа" приостановила торги иностранными акциями

При этом сегодня, 3 ноября, биржевые торги иностранными, а также российскими ценными бумагами на бирже не проводятся. Накануне минфин США включил "СПБ биржу" в санкционный список. Впрочем, площадка планирует начать биржевые торги уже в следующую сессию, в понедельник.

"Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" по итогам октября составил 3,09 миллиарда долларов, что на 27,90% выше, чем в сентябре (2,42 миллиарда) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года (2,47 миллиарда). Среднедневной объем торгов в октябре вырос к сентябрю на 16,36%, до 0,14 миллиарда долларов. Участники торгов заключили в октябре 3,05 миллиона сделок в режиме основных торгов (2,55 миллиона в сентябре)", — говорится в сообщении.

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в октябре увеличилось на 1,78% до 126,43 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,2 миллиона. Инвесторы в октябре заключали сделки с 2030 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

В десятку лидеров по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (23,1% от общего объема торгов в октябре), NVIDIA (5,9%), Marathon Digital Holdings (4,69%), Coinbase (3,28%), Intel Corporation (2,13%), Advanced Micro Devices (1,98%), Pro Shares Ultra Pro Short QQQ (1,66%), Apple (1,65%), Riot Platforms (1,65%), Netflix (1,39%).

Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам октября увеличился на 4,27% по сравнению с сентябрём, до 0,88 миллиарда гонконгских долларов (эквивалентно 112,13 миллиона долларов США), и в полтора раза больше, чем в октябре прошлого года (0,59 миллиарда гонконгских долларов). В октябре было заключено 215,91 тысячи сделок в режиме основных торгов, что на на 14,7% больше, чем в сентябре.

В десятку лидеров по объему "гонконгских" торгов в октябре вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (12,67% от общего объема), Baidu (8,69%), JD.com (7,42%), Xiaomi Corporation (4,26%), X Peng (3,90%), Li Ning (3,84%), NIO (3,14%), China Petroleum & Chemical Corporation (2,92%), Petro China Company Limited (2,81%), Bank of China Limited (2,68%).