МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Иностранные бумаги на "СПБ бирже" 6 ноября торговаться не будут, о дате возобновления биржа сообщит позже, следует из релиза площадки. Акции криптобиржи Coinbase дешевеют на пять процентов

В тексте отмечается, что 6 ноября основные торги возобновятся только по бумагам российских компаний. "Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов иностранными ценными бумагами, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи", — уточняется там же.

Минфин США накануне включил "СПБ биржу" в санкционный список. Спустя час после объявления об этом, с 18.00 мск 2 ноября, заключение всех сделок на бирже было приостановлено. Обычно торги на бирже продолжаются до 01.45 мск следующего дня. Площадка заявила, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября проводиться не будут, и планировала начать их 6 ноября. Позже биржа сообщила, что 3 ноября стартуют торги только российскими бумагами.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.