МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) начинает прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в первичном размещении (IPO) на Московской бирже до 5% обыкновенных акций компании по цене 55-60 копеек за бумагу, компания оценена в 110-120 миллиардов рублей, сбор заявок продлится по 21 ноября включительно, сообщает ЮГК. ЮГК заявила о планах провести IPO на Мосбирже

"Сбор заявок продлится по 21 ноября включительно. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 миллиарда рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO… К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения", — говорится в сообщении.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1000 акций компании.

Как сообщалось, АО "Южуралзолото ГК" 9 ноября объявило о намерении провести до конца ноября 2023 года IPO акций с листингом на Московской бирже. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

Долг ЮГК в настоящее время порядка 700 миллионов долларов, чистый долг/EBITDA — 2х. Ожидается, что эти показатели сохранятся до конца 2023 года.

Ранее, в начале ноября, Акционеры АО "Южуралзолото ГК" на внеочередном собрании приняли решение об обращении с заявлением о листинге акций компании. В октябре акционеры одобрили увеличение уставного капитала на 15% путем дополнительного размещения по открытой подписке 30 миллиардов обыкновенных акций. До этого уставный капитал ЮГК составлял 200,1 миллиона рублей и был разделен на обыкновенные акции номиналом 0,001 рубля. Президент компании и ее основной бенефициар — Константин Струков.