Индекс МосБиржи продолжает плавно подниматься наверх. Объемы торгов при этом постепенно увеличиваются. До верхней границы боковика последних месяцев индексу нужно пройти еще 1,5-2%. В случае преодоления 3280-3300 п. движение наверх может ускориться.

В моменте наблюдается опережающая динамика в голубых фишках по сравнению со вторым и третьим эшелоном. Бумаги Сбера достигли максимума с начала прошлого года. В то же время треть оборотов приходится на волатильные акции Мечела, просевшие вчера на 4%.

Фьючерсы Brent в среду сначала теряли более 4% из-за комментариев в СМИ о разногласиях среди членов ОПЕК+. Саудовская Аравия недовольна соблюдением условий сделки. В результате назначенное на 26 ноября заседание картеля даже перенесли на 30 ноября.

Позже появилась информация, что речь идет о спорах не среди крупных участников ОПЕК+, а по ряду относительно мелких нефтепроизводителей из Африки. В результате котировки Brent отскочили обратно к $81, почти полностью отыграв просадку.