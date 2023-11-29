МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Инарктика" снизила ценовой ориентир SPO до 900 рублей за акцию с 900-968,5 рубля, говорится в сообщении компании. Гендиректор "Инарктики" назвал преимущества отечественного лосося

"ПАО "Инарктика"… объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций… Компания уточняет ценовой ориентир размещения на уровне 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 рубля за одну акцию", — сказано в сообщении.

Кроме того, инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты его завершения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.

Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста их ликвидности.

ПАО "Инарктика" (ранее — "Русская аквакультура") — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 12 действующими фермами — девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Потенциальный объем производства на существующем портфеле участков может составить до 60 тысяч тонн.