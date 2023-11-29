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"Инарктика" снизила ценовой ориентир SPO
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"Инарктика" снизила ценовой ориентир SPO до 900 рублей за акцию с 900-968,5 рубля, говорится в сообщении компании. "ПАО "Инарктика"… объявляет уточненные параметры вторичного... ПРАЙМ, 29.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Инарктика" снизила ценовой ориентир SPO до 900 рублей за акцию с 900-968,5 рубля, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Инарктика"… объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций… Компания уточняет ценовой ориентир размещения на уровне 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 рубля за одну акцию", — сказано в сообщении.
Кроме того, инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты его завершения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста их ликвидности.
ПАО "Инарктика" (ранее — "Русская аквакультура") — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 12 действующими фермами — девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Потенциальный объем производства на существующем портфеле участков может составить до 60 тысяч тонн.