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"Инарктика" разместила все предложенные в рамках SPO акции
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ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура"), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, разместила в ходе SPO 3,3 миллиона акций по цене 900 рублей... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура"), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, разместила в ходе SPO 3,3 миллиона акций по цене 900 рублей за ценную бумагу, говорится в сообщении компании.
"На закрытии биржевой книги суммарный спрос в рамках SPO превысил 3 миллиарда рублей, что по цене сделки в размере 900 рублей за одну обыкновенную акцию "Инарктики" превысило индикативный размер предложения, объявленный 23 ноября. Проданные в рамках предложения акции включали в себя 1,0 миллион акций, проданных ООО "Инарктика Северо-Запад" — дочерним обществом Эмитента, и 2,3 миллиона акций, проданных АО "ИГС Инвест"", — говорится в сообщении.
Компания указывает, что цена продажи была установлена на уровне 900 рублей за акцию, и напоминает, что размер предложения составил 3 миллиарда рублей. Привлеченные в компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
"По оценке компании, прирост доли акций в свободном обращении составил до 3,8%. Таким образом, в совокупности с уже имеющимся в свободном обращении акциями показатель free-float вырос до 17,8%", — говорится в сообщении.