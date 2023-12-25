МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" адаптируется к работе под западными санкциями, как и другие российские финансовые институты, уверена председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ спрогнозировал падение прибыли банков в 2024 году

"У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются", — сказала она в интервью РБК.

"И я уверена, что "СПБ биржа" не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности", — сказала она, отвечая на вопрос, как регулятор видит судьбу и перспективы "СПБ Биржи".

"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.

На прошлой неделе "СПБ Биржа" сообщила, что ее расчетный депозитарий — "СПБ банк" — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.