МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) уже не могут покупать в том числе и "квазироссийские" ценные бумаги, однако могут ими владеть, если они были приобретены до вступления в силу запрета на покупки иностранных ценных бумаг, пояснили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Набиуллина назвала объем заблокированных бумаг на СПБ Бирже из-за санкций

В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, вносящее иностранные ценные бумаги в категорию тех, которые нельзя приобретать на ИИС.

"В соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 10.2-1 Закона о рынке ценных бумаг, частью 5 статьи 4 Закона № 600-ФЗ ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – ред.) и Распоряжением правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р "Об отнесении ценных бумаг к категории финансовых инструментов, указанных в абзаце втором пункта 8 статьи 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Распоряжение 104-р) не допускается приобретение за счет имущества, учитываемого на ИИС, ценных бумаг иностранных эмитентов", — напоминают в Банке России.

"Запрет не затрагивает ценные бумаги иностранных эмитентов (в том числе так называемые "квазироссийские" ценные бумаги), приобретённые на ИИС до вступления в силу указанного запрета. Таким образом, инвесторы могут продолжать владеть указанными ценными бумагами и совершать с ними сделки на ИИС. Однако на текущий момент уже не допускается приобретение на ИИС новых ценных бумаг иностранных эмитентов", — поясняют в пресс-службе регулятора.

Как также указывают в Банке России, рекомендации профессионального участника клиентам закрыть соответствующую короткую позицию связана с распоряжением правительства, поскольку закрытие короткой позиции подразумевает приобретение ценной бумаги иностранного эмитента за счет имущества, учитываемого на ИИС.

"При этом полагаем, что само по себе наличие возможности для инвесторов открывать короткие позиции с использованием ИИС не противоречит идеи долгосрочных инвестиций. Это обеспечивается через установление минимального срока действия договора на ведение ИИС для получения налоговых вычетов. Сам инвестор не ограничен в выборе своей стратегии инвестирования на ИИС", — заключили в Банке России.