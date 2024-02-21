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Акции "СПБ биржи" позитивно отреагировали на заявления ЦБ
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Акции "СПБ биржи" позитивно реагируют на оценку ЦБ РФ по поводу псевдо-"заявления" о банкротстве, частично компенсировав падение стоимости, следует из данных Московской биржи. До... ПРАЙМ, 21.02.2024
акции, рынки, новости, спб биржа, цб, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" позитивно реагируют на оценку ЦБ РФ по поводу псевдо-"заявления" о банкротстве, частично компенсировав падение стоимости, следует из данных Московской биржи.
До выхода сообщений Центробанка акции "СПБ биржи" дешевели более чем на 5% на в целом снижающемся рынке.
К 15.16 мск акции биржи теряют уже 3,6% стоимости, а сразу после выхода новостей они компенсировали около половины падения и снижались в цене на 2,2%.
ЦБ РФ минутами ранее сообщил, что в ходе проверки установил, что сама "СПБ биржа" не подавала заявления о банкротстве в ноябре, и это, по его оценке. было манипулирования рынком.