МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия предлагает Саудовской Аравии создать рабочую группу по развитию водородной энергетики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии", — сказал Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Азиатские страны сокращают закупки нефти у Саудовской Аравии

По его словам, Россия считает важным направлением сотрудничества развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе в водородную энергетику.

Кроме того, вице-премьер предлагает создать преференциальный режим торговли с Саудовской Аравией.

"Главным ориентиром для нас является цель довести объем товарооборота между нашими странами к 2024 году до 5 миллиардов долларов США. Это цель, которую поставили наши лидеры. Важным шагом для этого может стать либерализация двусторонней торговли, а также создание преференциального режима торговли между нашими странами", — сказал Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии (МПК). Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

"И речь идет, прежде всего, о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива", — добавил он.

Вице-премьер также отметил, что в апреле к работе в Эр-Рияде приступил торговый представитель России, на эту должность был назначен Станислав Янковец.

"Это будет способствовать укреплению торгово-экономических связей между нашими странами, поиску и продвижению взаимовыгодных проектов", — заметил Новак.

Помимо этого, вице-премьер заявил, что "Яндекс" обсуждает с Саудовской Аравией внедрение российского логистического сервиса. Речь идет о продвижении продукта "Яндекс.Маршрутизация" на рынке Саудовской Аравии.

Переговоры об этом Новак ведет с саудовской Naqel Express.

"В сфере логистики — хотели бы сказать, что у нас тоже есть перспективные направления сотрудничества новые. Российская компания "Яндекс" (является одним из лидеров мировой IT-индустрии) ведет переговоры с саудовской компанией Naqel Express по продвижению продукта "Яндекс.Маршрутизация" на рынке Саудовской Аравии", — сказал Новак.

"Это логистическое решение позволит максимально автоматизированно и при этом точно планировать маршруты доставки в сегменте бизнеса B2C (для частных пользователей — ред.)", — добавил он.

Naqel Express — одна из ведущих логистических компаний на Ближнем Востоке.

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