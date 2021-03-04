МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия решила сохранить в апреле свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, говорится в коммюнике ОПЕК+.

"Министры приветствуют решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки в апреле 2021 года. Саудовская Аравия демонстрирует гибкий и предусмотрительный подход", — указано в сообщении.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля, сообщается в пресс-релизе ОПЕК+.

"Следующие встречи JMMC и министров стран, входящие и не входящих в ОПЕК, запланированы на 31 марта и 1 апреля соответственно", — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия не торопится возвращать на рынок свое дополнительное сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки, будет смотреть на ситуацию, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.

"Мы посмотрим, что будет требоваться на рынке и мы не торопимся делать это… и мы вернем этот 1 миллион баррелей в свое время, когда нам будет комфортно это сделать", — сказал министр.