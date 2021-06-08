МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. По мере своего перехода к "зеленой энергетике" Финляндия может еще сильнее сократить импорт нефти из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, правительство страны намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике — то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Хельсинки поставил перед собой цель сделать страну углеродно-нейтральной к 2035 году. Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования

"Сейчас доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%", отметил Хаависто. "Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России", — сказал министр.

По мнению Хаависто, "зеленый переход" в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией несмотря на снижение импорта углеводородов. "Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", — пояснил он.

Отметим, что Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. А в январе оператор финских электросетей компания Fingrid допустила отказ от импорта российской электроэнергии к 2035 году.