МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия и ОАЭ договорились создать совместную рабочую группу по водородной энергетике, говорится в сообщении Минэнерго РФ. США подготовили новый удар по угольной энергетике

"Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода", — говорится в сообщении.

Первые российско-эмиратские консультации по сотрудничеству в области водородной энергетики провели замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама при участии замглавы Минпромторга РФ Михаила Иванова. В них также приняли участие представители бизнес-сообщества обеих стран.

Как сообщает Минэнерго, в ходе мероприятия Сорокин отметил, что Россия и ОАЭ имеют все возможности стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка. Водород будет играть решающую роль в обеспечении эффективного энергетического перехода.

"В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики — для этого у обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура", — отмечает Минэнерго.