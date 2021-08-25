МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Производство водорода с помощью АЭС довольно экологично, но все еще остается нерешенной проблема ядерных отходов, а также вопрос радиационной безопасности, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Названы главные преимущества электромобилей над машинами на водороде

В августе правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики. Концепция определяет цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в России на среднесрочный период до 2024 года, долгосрочный период до 2035 года, а также основные ориентиры на перспективу до 2050 года.

"Этот способ экологичен ровно настолько, насколько экологично производство электроэнергии на АЭС вообще. То есть, довольно экологично, хотя, разумеется, есть проблема ядерных отходов и радиационной безопасности. В ЕС в целом отношение к атомной энергетике неоднозначное (хотя отдельные страны-члены, прежде всего Франция, рьяно ее поддерживают), поэтому в их водородной стратегии про электролиз воды за счет электроэнергии с АЭС ничего не сказано", — сказал Эдельгериев.

Он также пояснил, что общепринятой терминологии в этой области нет.

"Управление по научно-технологической оценке при парламенте Франции называет такой водород "желтым" (не "зеленым", как водород от ВИЭ, но все же и не "оранжевым", как водород от ископаемого топлива). Тогда как Совет по ядерной энергетике Великобритании в дорожной карте по развитию водородной энергетики прямо называет такой водород "зеленым", — добавил Эдельгериев.

Как пояснил спецпредставитель, в российской концепции таких цветовых обозначений не принято, но водород, произведенный путем электролиза воды за счет электроэнергии с АЭС, считается низкоуглеродным.

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