МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Первую гибридную электростанцию — АГЭК "Табалах" — открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ. Сахалин планирует производить 30 тысяч тонн водородного топлива в год

В Верхоянском районе Якутии компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство гибридной электростанции, в которой сочетается генерация с помощью солнечных модулей с промышленными аккумуляторами российского производства и современными дизельными генераторами. Энергокомплекс состоит из солнечной электростанции мощностью 404 кВт, дизельной электростанции мощностью 600 кВт и системы накопления энергии энергоёмкостью 100 кВт.ч. Открытии станции прошло на форуме по телемосту между Владивостоком и населённым пунктом Табалах.

Гибридная электростанция "Табалах" предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца. СЭС замещает выработку дизельных электростанций, что приводит к значительной экономии дизельного топлива, моторного масла и увеличению ресурса дизельгенераторных установок. Энергокомплекс будет вырабатывать более 1,34 миллиона кВт.ч в год электроэнергии (из них — 400 тысяч кВт.ч в год будет вырабатываться СЭС), обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного села Улахан-Кюель населением около 1 тысячи человек.

Энергокомплекс в селе Улахан-Кюeль был построен в сжатые сроки — энергосервисный договор между КЭР и "Сахаэнерго" группы "Русгидро" был подписан 22 июля 2020 года. Механизм энергосервисных договоров предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры. Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей

Построенные инвесторами энергокомплексы будут эксплуатироваться "Сахаэнерго", а возврат инвестиций будет осуществляться по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 10 лет, после чего энергокомплексы перейдут в собственность "Сахаэнерго".

"Данное оборудование будет производить около 1 миллиона кВт.ч в год и позволит снизить до 50% потребление дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Этот объект построен с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии… Благодаря хорошему инвестиционному климату в Арктической зоне Дальнего Востока в течении года мы построим ещё четыре гибридные электростанции", — прокомментировал гендиректор компании "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.