МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По сообщению газеты New York Post, американский президент Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случйно перевернул и показал всем присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку для мероприятия. В США обвинили Байдена в "воровстве" у американцев

Как пишет издание, лидер США по ошибке перевернул листок, на котором было подробно расписано, что он должен делать на мероприятии, и продержал его несколько секунд перед всеми участниками встречи.

Фотографии, сделанные журналистами демонстрируют подробные инструкции. Так, сотрудники Байдена указали, что президент должен зайти "в комнату Рузвельта", поздороваться, сесть "на свое место", задать несколько вопросов участникам встречи, выразить свою благодарность и уйти.