ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Египет во вторник подписал соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о создании одного из крупнейших в мире проектов в области производства электроэнергии за счет силы ветра стоимостью десять миллиардов долларов, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Финляндия и Эстония запустят проект "водородной долины" в Финском заливе

По данным телеканала, проект для получения десяти гигаватт электроэнергии будет создан консорциумом во главе с эмиратской компанией Masdar, работающей в сфере возобновляемых источников энергии, куда также войдет египетский лидер в этой сфере Infinity Power и компания Hassan Allam Utilities. Крупнейшая в мире ветростанция расположится вблизи города Сохаг в центральном Египте. Ожидается что производство электроэнергии на этом проекте начнется в течение четырех лет.

Меморандум о взаимопонимании по совместному проекту в области ветроэнергетики был подписан на полях конференции ООН по климату COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе осенью прошлого года.

Предполагается, что этот проект станет частью инициативы Египта "Зеленый коридор", посвященной проектам в сфере возобновляемых источников энергии, он поможет стране достигнуть заявленной цели для обеспечения 42% ее энергетического баланса к 2035 году.

Как ожидается, ветряная электростанция сэкономит Египту примерно пять миллиардов долларов на ежегодных расходах за природный газ и поможет создать до 100 тысяч рабочих мест.