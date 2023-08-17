МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Украинский "Энергоатом" подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы.

"Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор Cameco Тим Гитцель при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко подписали двусторонние контракты по расширению текущего сотрудничества между компаниями. Cameco будет обеспечивать 100% потребностей "Энергоатома" в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Энергоатома".

Отмечается, что по второму контракту "Энергоатом" будет продавать Канаде украинский уран, добываемый Восточным горно-обогатительным комбинатом (ВостокГОКом). Конверсию украинского урана обеспечит Cameco. Также компании подписали меморандум о развитии уранодобывающей отрасли на Украине с помощью канадских партнеров.