МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы. США несут издержки из-за зависимости от российского ядерного топлива

Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивного" импорта страны. При этом в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США было ввезено 418 тонн российского топлива.

В то же время стоимость импортируемого российского урана составила 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.

США также значительно нарастили покупки урана в этом году у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта. Самый значительный прирост поставок наблюдался со стороны Франции, которая ввезла на американский рынок в этом году урана на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.

В пятерку крупнейших источников урана для США также входят Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место по импорту урана в США, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестое место.