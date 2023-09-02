МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в пятницу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. Хэппи-энд: Европа раскупает российский СПГ, как в последний раз

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны.

"Мы всегда рады протянуть руку помощи, но опираясь на четкую потребность Республики Беларусь. Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика", — сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.Представитель добавил, что Росатом в любом случае поддерживает развитие атомной энергетики в Белоруссии, так как эта отрасль относится к "зеленой" энергетике.

"Атомная энергетика оказывает глобальное (позитивное — ред.) воздействие на экологию. Мы стараемся способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. И мы уверены, что именно атомная энергетика будет "вытаскивать" (мир — ред.) из проблем", — резюмировал Левицкий.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в пятницу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав Левицкий. СМИ Турции сказали, что подразумевают предложения ООН по "зерновой сделке"

"В уполномоченные органы Республики Беларусь по дипломатическим каналам направлена разработанная Госкорпорацией Комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которая уже находится на рассмотрении органов власти и ведомств", — сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.

Как пояснил Левицкий, в рамках данной программы Росатом предлагает белорусской стороне вести последовательную работу в таких сферах, как развитие ядерной медицины, экологии, цифровизации. С белорусскими коллегами российская сторона будет совместно изучать возможность использования аддитивных технологий и композитных материалов, добавил он.

"Для нас развитие в Беларуси научного, технического и кадрового потенциала представляет огромный интерес, так как "Росатом" нацелен на развитие связей с предприятиями и научными институтами Республики Беларусь на многие годы вперед. Pечь уже идет не только о задачах, связанных с завершением строительства БелАЭС и ее эксплуатации" — пояснил представитель Росатома.

Левицкий добавил, что для успешной реализации намеченных инициатив нужны талантливые инженеры, современные ученые, а также поддержка и понимание со стороны общественности — решению именно этих задач способствуют такие мероприятия, как Фестиваль науки.

В пятницу в центральном ботаническом саду Национальной академии наук Белоруссии проходит "Фестиваль науки — 2023".На фестивали представлены достижения в отраслях медицины, робототехники, космических исследований и других научных сферах. Впервые на "Фестивале науки" организована площадка научной фантастики — зона Sci-fi.

В мероприятии принимают участие представители из РФ: научно-познавательный центр "Заповедное посольство" парка "Зарядье" и РХТУ им. Менделеева с мастер-классами и научными шоу. На фестивале работает площадка "ATOM TEAM", организованная при поддержке инжинирингового дивизиона российской госкорпорации "Росатом".

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР

Росатом продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в пятницу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. В США объяснили, как извлечь пользу из расширения БРИКС

"В отношении исследовательского реактора идет проработка межправсоглашения. Вопрос сложный, вопрос комплексный. Чтобы проект был реализован, в его основе должно лежать чёткое технико-экономическое обоснование. Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук (Белоруссии — ред.), с привлечением других республиканских органов для выработки более-менее окончательной конфигурации реактора, в каком виде мы его будем реализовывать", — сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.

В апреле представители Росатома заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и российская корпорация Росатом обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.