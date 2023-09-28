МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом".

"Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в Telegram-канале издания.

Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был поставлен также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 долларов за фунт.

"Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.