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Россия остановила экспорт урана в США
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Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом". "Остановлен экспорт ядерного... ПРАЙМ, 28.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом".
"Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в Telegram-канале издания.
Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был поставлен также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 долларов за фунт.
"Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.