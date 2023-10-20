МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Одна из важнейших предпусковых технологических операций, так называемый пролив систем безопасности на открытый реактор, началась на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба станции. Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

"Пролив систем химически обессоленной водой на открытый реактор позволяет убедиться в готовности систем активной и пассивной безопасности к выполнению дальнейших испытаний. Эти системы являются важными компонентами ядерной установки и обеспечивают высокий уровень безопасности при выработке электроэнергии в процессе эксплуатации Курской АЭС-2", — пояснил и.о. директора Курской АЭС Андрей Ошарин, слова которого приводятся в сообщении.

"По результатам пролива можем убедиться, что монтаж выполнен правильно и технологическое оборудование готово к выполнению пуско-наладочных работ", — подчеркнул он.

Это первая из многочисленных проверок оборудования энергоблока. Вместе с последующими операции они подготовят первый энергоблок к физическому пуску.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 со временем заместят выбывающие мощности Курской АЭС. Новые блоки поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений отечественного проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с действующими энергоблоками Курской АЭС с реакторами РБМК-1000.