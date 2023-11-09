АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Астане понимают конкурентные преимущества российских ядерных технологий по возведению АЭС, причисляя к ним безопасность и эффективность, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Россия готова создать проект АЭС для Казахстана, заявил Путин

"Нужно открыто заявить, что российские ядерные технологии являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства", — сказал Саткалиев журналистам.

Он отметил, что Казахстан никогда не заявлял о том, что проект является исключительно российским. "Мы никогда не позиционировали проект строительства АЭС как чисто российский. Мы всегда говорили о том, что это будет международный проект и Казахстан выберет самые наилучшие технологии", — отметил Саткалиев.

Глава минэнерго Казахстана подчеркнул, что многие страны выбрали именно российские технологии. "Что касается ядерного остова, мы понимаем конкурентные преимущества российских решений, которые имеют самое большое количество строительства подобных объектов за рубежом, действующие проекты. Не зря Турция, Египет, Венгрия и многие другие страны выбрали именно российских подрядчиков", — отметил он.