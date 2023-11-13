МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" с целью нарастить долю атомной генерации в России предлагает построить на Урале и в Сибири по два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев раскрыл, зачем Fesco нужна "Росатому"

Он ранее выступил на так называемом дне информирования российской атомной отрасли. Мероприятие прошло в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве.

Лихачев в числе прочего рассказал, что "Росатом" намерен сделать для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о повышении в 2040-х годах доли атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%.

"Масштаб работ на ближайшую десятилетку, до 2035 года, хорошо себе представляем: надо построить 17 энергоблоков. Это не только ВВЭР-1200, но и блоки средней и малой мощности, а также промышленные реакторы на быстрых нейтронах", — сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом").

"Росатом" подготовил и направил свои предложения в проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщил Лихачев. "Планируем нарастить атомную генерацию на Урале и пойти дальше, в Сибирь и на Дальний Восток, туда, где прогнозируется наибольший рост потребления. На Урале предлагаем построить два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла", — отметил глава "Росатома".

"Это станет масштабированием технологии с реактором БРЕСТ-300… на площадке в Северске. Еще два таких же промышленных энергокомплекса хотим построить в Сибири. На Дальнем Востоке планируем строительство двух больших блоков с реакторами ВВЭР-1200 и двух средних с реакторами ВВЭР-600", — добавил Лихачев.

По словам Лихачева, "Росатом" видит большой потенциал для развития малой атомной генерации как в плавучем, так и в наземном исполнении. "По нашим оценкам, он может составлять до 30 блоков с реакторами РИТМ и "Шельф М", — пояснил гендиректор госкорпорации.

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), сооружаемый в Северске в рамках отраслевого проекта "Прорыв", будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.

ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

Опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации ОДЭК позволят перейти к строительству промышленного энергокомплекса (ПЭК) в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БР-1200 мощностью 1200 МВт также со свинцовым теплоносителем.