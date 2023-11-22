МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на уран превысили рекорд 15-летней давности, пишет агентство Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на очищенный концентрат урановой руды по итогам торгов превысила отметку в 81 доллар за фунт впервые с февраля 2008 года. Урановые котировки находятся на максимуме на фоне роста спроса в атомной энергетике и перебоев с поставками сырья.

Последний раз цены на уран достигали отметки в 81 доллар за фунт в 2008 году после аварии на АЭС "Фукусима — 1", когда страны начали сокращать использование атомной энергии. Однако после начала конфликта на Украине правительства разных стран вновь обратились к атомной энергетике в дополнение к возобновляемым источникам энергии.

"Уран оказался невероятно устойчивым на фоне очень низких цен на сырьевые товары и очень низких цен на другие классы активов на большинстве рынков по всему миру", — отметил генеральный директор Sprott Asset Management Джон Чампалья.

За 2022 год фьючерсы на уран выросли на 13,4%, а в 2023 году еще на 69,1%.

По данным агентства, высокие цены на уран могут привести к возобновлению замороженных атомных проектов. Так, в ноябре австралийская Boss Energy Ltd. объявила о перезапуске проекта, который был законсервирован более десяти лет назад.