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Работа финской АЭС "Олкилуото-3" приостановлена
Альтернативная энергетика
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Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу в среду из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. Ранее АЭС останавливала работу 19 ноября, сообщал... ПРАЙМ, 29.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу в среду из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.
Ранее АЭС останавливала работу 19 ноября, сообщал оператор.
"Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13.35 (14.35 мск — ред)", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование причины остановки, которая связана с тест-проверками сетей вблизи электростанции, уточняется в сообщении.
АЭС "Олкилуото-3" является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.