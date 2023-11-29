ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу в среду из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. Минэнерго Белоруссии назвало сроки запуска первого энергоблока БелАЭС

Ранее АЭС останавливала работу 19 ноября, сообщал оператор.

"Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13.35 (14.35 мск — ред)", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование причины остановки, которая связана с тест-проверками сетей вблизи электростанции, уточняется в сообщении.

АЭС "Олкилуото-3" является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.