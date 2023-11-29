2023-11-29T20:55:18+03:00
2023-11-29T20:55:18+03:00
2023-11-29T20:55:18+03:00
2023
https://1prime.ru/alternative/20231129/842410884.html
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновила работу
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновила работу в среду, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. "Производство электроэнергии Олкилуото-3 продолжается сегодня", — говорится в... ПРАЙМ, 29.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, в мире, финляндия, аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260210.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260210.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260209.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/01/841260197.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/01/841260197.jpg
https://1prime.ru/energy/20231119/842308343.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновила работу в среду, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.
"Производство электроэнергии Олкилуото-3 продолжается сегодня", — говорится в сообщении.
Ранее в среду АЭС приостановила работу из-за неисправности в электросетях вблизи электростанции, событие не повлияло на ядерную безопасность, уточняет оператор.
АЭС Олкилуото является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.