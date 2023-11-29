ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновила работу в среду, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. Финская АЭС приостановила работу из-за неисправности

"Производство электроэнергии Олкилуото-3 продолжается сегодня", — говорится в сообщении.

Ранее в среду АЭС приостановила работу из-за неисправности в электросетях вблизи электростанции, событие не повлияло на ядерную безопасность, уточняет оператор.

АЭС Олкилуото является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.