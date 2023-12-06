ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. Китай ввел в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) четвертого поколения, сообщает в среду государственное управление по делам энергетики КНР. Китайский предприниматель отметил рост спроса на российскую продукцию в КНР

Как отмечается в сообщении, после 168 часов испытательной бесперебойной работы высокотемпературный газоохлаждаемый реактор АЭС "Шидаовань", расположенной в восточной провинции Шаньдун, официально "введен в коммерческую эксплуатацию".

По словам управления, это "первая в мире атомная электростанция четвертого поколения". Отмечается, что введение реактора в эксплуатацию демонстрирует, что "Китай достиг ведущего мирового уровня в исследованиях, разработках и применении технологий ядерной энергетики четвертого поколения".

Проект высокотемпературного газоохлаждаемого реактора АЭС "Шидаовань" был официально запущен в 2012 году.