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В Китае введена в строй первая в мире АЭС четвертого поколения
Альтернативная энергетика
Новости
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Китай ввел в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) четвертого поколения, сообщает в среду государственное управление по делам энергетики КНР. Как отмечается в... ПРАЙМ, 06.12.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, китай, аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. Китай ввел в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) четвертого поколения, сообщает в среду государственное управление по делам энергетики КНР.
Как отмечается в сообщении, после 168 часов испытательной бесперебойной работы высокотемпературный газоохлаждаемый реактор АЭС "Шидаовань", расположенной в восточной провинции Шаньдун, официально "введен в коммерческую эксплуатацию".
По словам управления, это "первая в мире атомная электростанция четвертого поколения". Отмечается, что введение реактора в эксплуатацию демонстрирует, что "Китай достиг ведущего мирового уровня в исследованиях, разработках и применении технологий ядерной энергетики четвертого поколения".
Проект высокотемпературного газоохлаждаемого реактора АЭС "Шидаовань" был официально запущен в 2012 году.