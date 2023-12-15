МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Росатом" опроверг сообщения СМИ о якобы возможном превентивном прекращении поставок урана в США: госкорпорация заявила, что всегда в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства и будет делать это впредь, а атомная энергетика должна быть ограждена от протекционистских ограничений. ВТБ и "Росатом" договорились о сотрудничестве в атомной энергетике

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передало, что компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

"TENEX полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX "предупреждениях" о возможности "упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США. Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков", — говорится в заявлении "Росатома".

"Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будет продолжать это делать впредь. Мы высоко ценим доверие наших зарубежных заказчиков и рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними", — подчеркивает госкорпорация.

"Росатом" также указывает, что атомная энергетика должна быть ограждена "от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений".