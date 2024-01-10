МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Накануне президентских выборов администрация Байдена решила пересмотреть критерии утверждения запуска новых мощностей экспорта СПГ, что ставит под угрозу реализацию незавершенных проектов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эксперт раскрыл, почему может вырасти экспорт СПГ из России в 2024 году

Как отмечает издание, вопрос экспорта топлива вынуждает Байдена «балансировать между конкурирующими геополитическими и внутренними приоритетами». США пообещали поставлять больше газа в Европу, после того как поставки российского газа в Европу начали сокращаться из-за конфликта на Украине. Однако по мере приближения выборов одобрение каждого проекта в сфере добычи ископаемого топлива «тщательно изучается избирателями климатического блока». Минэнерго при выдаче разрешения на экспорт должно учитывать воздействие предлагаемых заводов на климат.

"Если мы ограничим экспорт СПГ, мы ограничим возможность замены угля более экологически чистым топливом", — сказал он в среду на мероприятии Американского института нефти в Вашингтоне.

Издание отмечает, что пересмотр порядка утверждения экспортных лицензий может приостановить выдачу разрешений на вывоз топлива, администрация Байдена предупредила отрасль о возможных длительных задержках с получением разрешений на экспорт СПГ.

"Сигнал, который мы посылаем нашим союзникам, очень и очень тревожный: смогут ли США остаться надежным поставщиком СПГ в будущем?", — отметил исполнительный директор торговой группы Center for LNG, добавив, что задержки в поставках могут подтолкнуть партнеров обратиться в поставкам СПГ от "плохих игроков", например, к России.