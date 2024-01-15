МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортером урана в США, а Япония заменила американцам его поставки из Германии и Франции, при этом по итогам 11 месяцев 2023 года Штаты купили у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. У США не хватит собственного урана для создания новых реакторов

Так, по данным американской статслужбы, в ноябре 2023 года США купили урановое топливо всего у четырех стран — России, Великобритании, Японии и Бельгии — на общую сумму почти 191 миллион долларов. При этом Россия стала главным экспортером — 96 миллиона долларов. На Британию пришлась четверть поставок в ноябре (48,6 миллиона долларов), на Японию — 22% (почти 44 миллиона долларов), на Бельгию — 1,3% (2,4 миллиона долларов).

До этого Россия занимала первое место в мае — тогда было поставлено урана на 177 миллионов долларов.

При этом в ноябре по сравнению с октябрем стоимость поставок радиоактивного топлива из РФ выросла почти на половину. До этого в течение нескольких месяцев Россия занимала 2-4 место по объемам поставок урана в США. Так, в октябре в Штаты из РФ было импортировано урана на 63 миллиона долларов, в сентябре — на 32 миллиона, в августе — на 50,4 миллиона, а в июле — почти на 61 миллион долларов.

Япония в ноябре поставила уран в США впервые с июля 2022 года, таким образом частично заместив его импорт из Германии и Франции, который приостановился после сентября 2023 года. В августе прошлого года поставки урана из Франции и Германии составили около 169 и 141 миллионов долларов соответственно, а в сентябре — около 8 и 103 миллионов долларов. В октябре же поставки из двух европейских стран для Америки заменил китайский уран на сумму более 43 миллионов долларов.

Кроме того, в сумме за первые одиннадцать месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 миллиарда долларов — в том году объем поставок с января по ноябрь составил 1,026 миллиарда. А в 2022 году Россия продала Америке уран на 766 миллионов долларов.