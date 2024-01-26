МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Западные спецслужбы, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций в отношении атомных электростанций в России, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с Запорожской АЭС

"Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации", — подчеркнул он.

В 2023 году сообщалось об обезвреживании в России украинских ДРГ, которые были нацелены на некоторые АЭС. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что задержанные члены одной из таких групп признались, что их готовили под руководством британских инструкторов. В Москве подчеркивали, что планы Киева и стоящего за ним Лондона осуществлять диверсии против АЭС в России следует квалифицировать как ядерный терроризм.

MI6 издавна вынашивает планы диверсий против России. В 2010-х годах Национальный архив Великобритании рассекретил документы, из которых следовало, что в 1948 году руководство MI6 планировало масштабную диверсионную операцию против Москвы. Она предусматривала проведение диверсий как внутри Советского Союза, так и за его пределами. Так, в замыслы MI6 входило отправлять в советские города посылки со взрывчаткой, что, по замыслу британской разведки, должно было спровоцировать среди населения панику. Кроме того, предполагалось совершать диверсии на железных дорогах и поджоги на промышленных предприятиях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.