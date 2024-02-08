МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы. США приступили к реализации новой стратегии по обогащению урана

Палата представителей США в декабре 2023 года одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

На этом фоне в последний месяц прошлого года американцы резко нарастили закупки урана — сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов.

В результате стоимость поставок за год выросла на 43% — до нового рекорда в 1,2 миллиарда долларов. Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.

Это позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.

Второй стала Германия, увеличившая экспорт на 9% — до 677 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая нарастила продажи на 19% — до 609 миллионов долларов, хотя еще годом ранее страна занимала четвертое место.

Канада благодаря увеличению экспорта сразу в 2,1 раза — до 530 миллионов долларов — поднялась на две позиции и стала четвертым крупнейшим поставщиком урана в США. В то же время Нидерланды, наоборот, сократили поставки на 18% — до 498 миллионов долларов, в результате чего упали с третьего на пятое место.

Помимо вышеупомянутых стран, в США поставляли уран Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария — совокупно на 897 миллионов долларов.

В январе глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.