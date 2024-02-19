МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Зарубежные заказчики "Росатома" крайне заинтересованы в выполнении совместных проектов по строительству у себя АЭС, международная программа "Росатома" в нынешних условиях практически не менялась, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение — отказ Финляндии от реализации проекта АЭС "Ханхикиви". Но у нас появляются другие партнеры", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

"Росатом" ведет переговоры с Саудовской Аравией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и рядом других стран, напомнил Лихачев.

"Сегодня точки роста атомной энергетики — во многих регионах мира, а не только в одной Европе, и это открывает новые горизонты для сотрудничества. Но и в Европе у нас партнерства продолжаются. Пример — Венгрия", — отметил глава "Росатома".

Сооружение АЭС "Пакш‑2" власти Венгрии рассматривают как новый импульс для промышленного и экономического развития, гарантию ее энергетической независимости, подчеркнул Лихачев. "Сейчас проект там вышел на новый этап: идут масштабные работы на площадке, готовимся к выходу на "первый бетон", — добавил он.

В Египте запуск первой атомной станции АЭС "Эль-Дабаа" станет стимулом для роста туристического потенциала региона расположения станции, а также для развития в стране науки, высоких технологий и образования, сказал Лихачев.

"В Турции мы уже приближаемся к запуску первого энергоблока и на протяжении всего времени реализации проекта видим высокую вовлеченность в него президента республики и большой интерес со стороны турецких компаний. Китай и Индия — наши давние партнеры, проекты в этих странах реализуются ритмично, несмотря на непростую ситуацию в мире", — отметил гендиректор "Росатома".

Индийская сторона параллельно принимает участие в проекте "Росатома" по строительству первой атомной станции в Бангладеш — АЭС "Руппур", напомнил Лихачев. "Наши проекты стимулируют развитие промышленности, науки и образования, создают новые рабочие места и повышают качество жизни. Это сотрудничество, основанное на уважении и равноправии, в котором мы делимся своими знаниями и технологиями, что всегда дает позитивный результат для обеих сторон", — отметил Лихачев.

"Понимая, что каждый проект уникален в силу того, что любая страна — это отдельная культура, везде разный климат и разные требования площадки, я бы подчеркнул, что у всех этих проектов одна общая черта: огромная заинтересованность наших клиентов в их реализации. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы", — резюмировал глава "Росатома".