МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Зарубежные заказчики "Росатома" крайне заинтересованы в выполнении совместных проектов по строительству у себя АЭС, международная программа "Росатома" в нынешних условиях практически не менялась, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. 

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение — отказ Финляндии от реализации проекта АЭС "Ханхикиви". Но у нас появляются другие партнеры", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

"Росатом" ведет переговоры с Саудовской Аравией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и рядом других стран, напомнил Лихачев.

"Сегодня точки роста атомной энергетики — во многих регионах мира, а не только в одной Европе, и это открывает новые горизонты для сотрудничества. Но и в Европе у нас партнерства продолжаются. Пример — Венгрия", — отметил глава "Росатома".

Сооружение АЭС "Пакш‑2" власти Венгрии рассматривают как новый импульс для промышленного и экономического развития, гарантию ее энергетической независимости, подчеркнул Лихачев. "Сейчас проект там вышел на новый этап: идут масштабные работы на площадке, готовимся к выходу на "первый бетон", — добавил он.

В Египте запуск первой атомной станции АЭС "Эль-Дабаа" станет стимулом для роста туристического потенциала региона расположения станции, а также для развития в стране науки, высоких технологий и образования, сказал Лихачев.

"В Турции мы уже приближаемся к запуску первого энергоблока и на протяжении всего времени реализации проекта видим высокую вовлеченность в него президента республики и большой интерес со стороны турецких компаний. Китай и Индия — наши давние партнеры, проекты в этих странах реализуются ритмично, несмотря на непростую ситуацию в мире", — отметил гендиректор "Росатома".

Индийская сторона параллельно принимает участие в проекте "Росатома" по строительству первой атомной станции в Бангладеш — АЭС "Руппур", напомнил Лихачев. "Наши проекты стимулируют развитие промышленности, науки и образования, создают новые рабочие места и повышают качество жизни. Это сотрудничество, основанное на уважении и равноправии, в котором мы делимся своими знаниями и технологиями, что всегда дает позитивный результат для обеих сторон", — отметил Лихачев.

"Понимая, что каждый проект уникален в силу того, что любая страна — это отдельная культура, везде разный климат и разные требования площадки, я бы подчеркнул, что у всех этих проектов одна общая черта: огромная заинтересованность наших клиентов в их реализации. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы", — резюмировал глава "Росатома".