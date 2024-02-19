2024-02-19T00:01:00+03:00
2024-02-19T05:18:42+03:00
2024-02-19T00:01:00+03:00
2024
https://1prime.ru/alternative/20240219/843103994.html
Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Одним из перспективных направлений на... ПРАЙМ, 19.02.2024
энергетика, альтернативная энергетика, новости, аэс, атомная энергетика, росатом, алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685751.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685751.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685750.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685750.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685738.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/57/842685738.jpg
https://1prime.ru/alternative/20240219/843103914.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Одним из перспективных направлений на мировом рынке сейчас считается малая мощность. В мире над проектами малой мощности, помимо нас, работают Аргентина, Канада, Китай, США и Южная Корея. Всего более 80 проектов. Но пока они не прошли дальше стадии лицензирования. Россия на этом пути продвинулась дальше всех", — отметил Лихачев в интервью журналу "Эксперт".
Еще с советских времен на Чукотке работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, на Чукотке работает единственная в мире современная плавучая малая АЭС, строится наземная станция малой мощности в Якутии, комплекс из четырех модернизированных плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке, напомнил Лихачев.
"Также на Чукотке планируем построить наземную АЭС микромощности (до 10 МВт) по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота Совиное", — добавил он.