МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. 

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Одним из перспективных направлений на мировом рынке сейчас считается малая мощность. В мире над проектами малой мощности, помимо нас, работают Аргентина, Канада, Китай, США и Южная Корея. Всего более 80 проектов. Но пока они не прошли дальше стадии лицензирования. Россия на этом пути продвинулась дальше всех", — отметил Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

Еще с советских времен на Чукотке работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, на Чукотке работает единственная в мире современная плавучая малая АЭС, строится наземная станция малой мощности в Якутии, комплекс из четырех модернизированных плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке, напомнил Лихачев.

"Также на Чукотке планируем построить наземную АЭС микромощности (до 10 МВт) по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота Совиное", — добавил он.