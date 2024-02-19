МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Лихачев назвал США примером неэффективности частной атомной энергетики

"Одним из перспективных направлений на мировом рынке сейчас считается малая мощность. В мире над проектами малой мощности, помимо нас, работают Аргентина, Канада, Китай, США и Южная Корея. Всего более 80 проектов. Но пока они не прошли дальше стадии лицензирования. Россия на этом пути продвинулась дальше всех", — отметил Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

Еще с советских времен на Чукотке работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, на Чукотке работает единственная в мире современная плавучая малая АЭС, строится наземная станция малой мощности в Якутии, комплекс из четырех модернизированных плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке, напомнил Лихачев.

"Также на Чукотке планируем построить наземную АЭС микромощности (до 10 МВт) по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота Совиное", — добавил он.