"Нафтогазу" может не хватить денег на российский газ, но покупать придется

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Нафтогаз Украины" заявил о намерении возобновить закупки у "Газпрома" GAZP в первом квартале текущего года, выполняя решение Стокгольмского арбитража. Как заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, это возможно, если российская сторона "будет адекватна" в имплементации решения по спору о контракте на поставки газа. Речь идет о выкупе минимальных объемов "голубого топлива". При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что считает позитивным обязательство "Газпрома" продать украинской компании 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены. Переговоры по поставкам могут начаться уже в ближайшие дни.

В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

"Газпром" последние заявления "Нафтогаза" пока не комментировал. В декабре зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев отметил, что "Газпром" считает удовлетворенными свои основные требования, а удовлетворение всех претензий к "Нафтогазу" привело бы к банкротству не только этой госкомпании, но и Украины в целом.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, решение Стокгольмского суда обязательно для выполнения обеими сторонами, поэтому пространства для маневра у них не остается. "Если не будут закупать газ или не отдадут 2 млрд долларов, на которые, кстати, капают пени в размере более 300 тысяч долларов ежедневно, то "Газпром" сможет подать иск в европейские суды. Так сделали итальянцы перед Новым годом и забрали имущество "Нафтогаза" в Европе в виде реверсного газа. Поэтому пространства для маневра нет, о нем можно только делать публичные заявления без шанса их реализовать", - полагает эксперт.

Словацкий суд 20 декабря арестовал поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской Italia Ukraina Gas (IUGas), согласно которому в ее пользу с украинской компании взыскивается с учетом пеней 21 млн долларов за неисполнение ранее заключенного контракта. Именно из Словакии Киев на сегодня получает по реверсу основную часть газа. В "Нафтогазе" тогда заявили, что объем поставок из ЕС из-за ареста не сократился, а в дальнейшем все будет зависеть от того, как трейдеры изменят заявки на импорт.

Кроме того, теперь для Украины меняется формула расчета цены на российский газ. Раньше она была привязана к немецким газовым хабам, а теперь – к нефтяной корзине в портах Италии. "Нефтяная" формула была выгоднее раньше, когда нефть была дешевле. Тогда многие европейские страны на ее основе могли покупать дешевый газ у РФ, что и стало причиной роста объемов экспорта "Газпрома" в предыдущие годы. Теперь цены будут однозначно выше, и спорно, что "Нафтогаз" сможет что-либо выиграть, считает Юшков. Тем не менее, он будет обязан приобрести у "Газпрома" как минимум 4 млрд кубов газа в год до конца срока действия контракта равными объемами. Поэтому выбрать момент, когда цена будет ниже, окажется непросто.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ

При этом не исключено, что денег на закупку российского газа у Киева не хватит, даже если условия по цене устроят обе стороны. По словам Коболева, "Нафтогаз" в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (ВБ) на общую сумму 800 миллионов долларов из-за невыполнения правительством требований этих международных организаций. Такого дешевого финансирования Украина больше не сможет взять нигде, признал он, обозначив потерю этих кредитов одной из самых больших проблем "Нафтогаза" в 2018 году.

"Европейские кредитные организации и ВБ требовали от Украины реформ, но добились лишь повышения тарифов для населения и организаций. В результате цены на газ, тепло и горячую воду выросли, что сделало бизнес по поставке газа внутри страны выгодным для "Нафтогаза". По итогам прошлого года он даже сумел выйти в плюс, хотя ранее был убыточным. Кроме того, есть прибыль от транзита порядка 2 млрд долларов в год – можно качать газ бесплатно, а деньги пойдут в счет оплаты за приобретенные у "Газпрома" объемы", - рассуждает Юшков.

Гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев напомнил, что любые поставки газа на Украину возможны лишь по предоплате. "Страна находится фактически в состоянии дефолта, поэтому в долг ей никто ничего не продаст. Нет денег – не будет и газа, поскольку никак гарантировать платежи они не могут", - отметил он. По мнению эксперта, Украина будет стремиться в этой ситуации минимизировать объем закупок газа из РФ, но лишь по причине безденежья, хотя европейские реверсные поставки обойдутся им точно не дешевле.

СУДЬБА ТРАНЗИТА

Так или иначе, решение Стокгольмского арбитража касается лишь действующих контрактов на поставки газа между Украиной и РФ, которые истекают в 2019 году. Будет ли контракт перезаключен и на каких условиях – остается открытым.

По словам Юшкова, все зависит от того, когда будут реализованы альтернативные газопроводы, и построят ли их вообще. "Ветка "Турецкого потока", которая уже строится, снимет 15 млрд кубов в год для турецких потребителей. Если удастся построить вторую ветку для европейских потребителей, то общий объем прокачки по южному направлению составит 31 млрд кубов в год. Еще 55 млрд кубов в год придется на "Северный поток-2", если он будет реализован и заработает на полную мощность. Таким образом, по обходным маршрутам "Газпром" может поставлять 86 млрд кубов газа в год, для сравнения, через Украину проходит более 90 млрд кубов. Теоретически можно оставить на украинском направлении 10-15 млрд кубов в год для Молдавии и Румынии, которые удобнее обслуживать именно через эту трубу, и тем ограничиться", - рассуждает он.

"В настоящее время работы по обслуживанию и ремонту ГТС Украины ведутся лишь на 10% от необходимого объема, поэтому трубопроводная система неминуемо разрушается", - отмечает Танкаев. В прошлом году они попытались закупить новые компрессоры для ГТС, но, поскольку не могли гарантировать платежи и не имели живых денег, из этой затеи ничего не вышло. Вначале Siemens отказали им в сделки по причине финансовой несостоятельности. Пришлось обратиться к General Electric, но и там окончательного решения нет. По мнению германских специалистов, которые ведут мониторинг украинской ГТС, она прекратит работу уже в 2019 году. Поэтому, если страна не сумеет сохранить свои трубы и компрессоры, то и продлевать будет нечего, полагает эксперт.

По его словам, "Газпрому" не принципиально, кому продавать газ, главное для него - прибыль. Поэтому возобновление контракта на поставку с Украиной возможно лишь на условиях предоплаты. Что касается транзита, то, если политическая и экономическая ситуация в стране не изменится, вся надежда лишь на новые газопроводы. "В Германии это тоже понимают – не случайно они бьются за строительство "Северного потока-2" с Еврокомиссией. Ведь российский газ обходится им в 290 евро за тысячу кубов, а покупка СПГ в портах Италии – уже порядка 500 евро за тысячу кубов", - заключил эксперт.

Как стало известно в четверг, Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву ЕС, которые предусматривают помехи строительству "Северного потока-2". Еврокомиссия не сумела продемонстрировать "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза", говорится в заключении. Более того, в поправках нет никакой необходимости, и с юридической точки зрения они не проработаны. Если их все же примут, то для новой трубы "Газпрома" все равно должно быть сделано исключение, пишут "Ведомости" со ссылкой на содержание документа.