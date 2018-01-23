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Минэнерго готовится к долгому согласованию с Минфином мер поддержки НПЗ


Компании / Нефть
  • # НПЗ

 

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Коцубинская Марина. Минэнерго готовится к длительному согласованию с Минфином мер по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): финансовое ведомство уже попросило продлить срок выполнения соответствующего поручения кабмина, рассказал журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

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По итогам ноябрьского совещания о развитии нефтяной отрасли в России, на котором обсуждалось внедрение НДД, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 15 января 2018 года представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ.

"Мы свои предложения отправили в конце прошлого года... Ушло (в Минфин - ред.), что мы предполагаем рассматривать четыре группы (нуждающиеся в стимулировании - ред.), более детально пока нет. Минфин просит продлить поручение (в связи с) необходимостью более глубокой проработки", - сообщил Молодцов.

Он подробнее рассказал о четырех основных направлениях поддержки, которые выделяет Минэнерго. Первое - это нефтехимия, потому что она "может быть драйвером дополнительного экономического роста". Второе направление - модернизация нефтепереработки.

"Отрасли, прежде всего нефтяная, за последние четыре-пять лет с точки зрения доходов бюджета очень сильно формировали в том числе резервные активы. Исходя из этого, можно предположить, что инвестиции на вторую задачу, например, завершение модернизации в объеме от 80 до 150 миллиардов рублей теоретически можно найти в том, что уже заработано. Минфин явно с этим соглашаться не будет. Нам нужно создавать точки роста. Будем общаться", - отметил Молодцов. 

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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВОСТОКА

"Третье - это все, что касается ЕврАЗэс. Это целесообразность, связанная с развитием взаимоотношений с белорусами, с казахами, киргизами, Арменией, Таджикистаном. Будем смотреть", - рассказал замминистра.

"Ну и четвертое - Восток. Здесь особая преференция должна быть. В этой связи, если говорить о проекте ВНХК, вполне логично рассматривать, что инфраструктурные проекты, привязанные к этой нефтепереработке и переработке нафты, с точки зрения портовых сооружений, с точки зрения сооружений железнодорожных, трубопроводных, - все это можно, так сказать, перераспределить и рассматривать участие государства в субсидировании такого рода проектов" - пояснил Молодцов.

По его словам, есть вопросы, связанные с переработчиками средних дистиллятов, "но об этом будем думать дальше".

"Решили об этом поговорить по результатам первого квартала", - сообщил замминистра.

 

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